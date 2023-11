"No all'accorpamento di cinque scuole": gli studenti occupano il Comune di Santo Stefano

No all'accorpamento dei cinque istituti del comprensorio della Quisquina: gli studenti dell'istituto comprensivo "Panepinto" hanno occupato la sala consiliare del Comune di Santo Stefano per dire no all'ipotesi di ridimensionamento scolastico circolata nei giorni scorsi dopo la delibera della conferenza provinciale.

Ad accompagnare gli alunni nella loro protesta pacifica anche i genitori che hanno tenuto un'assemblea nei locali dove, di norma, si riunisce l'assise cittadina.