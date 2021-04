L'aggiornamento della mappatura rischio sismico degli istituti superiori, via alle domande 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Fissato per il 31 maggio 2021 il termine per la ricezione delle domande di partecipazione per l’aggiornamento della mappatura del rischio sismico degli edifici scolastici di proprietà dell’Ente. Si tratta di una indagine di mercato, svolta in modalità telematica, per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata. Il bando di gara è stato predisposto dal Settore Edilizia Scolastica del Libero Consorzio. L'accordo quadro annuale con un solo operatore economico riguarda l'esecuzione di indagini diagnostiche e l’effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al conseguente aggiornamento della relativa mappatura. L’importo complessivo dell’appalto è di € 227.000,00 oltre IVA. Attualmente sono 40 gli edifici scolastici di proprietà del Libero Consorzio, periodicamente sottoposti a controlli. Tutta la documentazione è consultabile nel sito internet www.provincia.agrigento.it , nella sezione “Gare e Appalti”. La procedura di gara sarà gestita integralmente in modalità telematica. Verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec od altra modalità.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 sugli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria.

