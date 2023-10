"Rischiamo di star bene": gli studenti dell'istituto Federico II apprendono le buone pratiche del benessere

Attratti e concentrati, gli studenti dell’istituto tecnico "Federico II" di Naro hanno trascorso dei momenti di coinvolgimento davvero gradevole ed interessato. Lo stesso tema del convegno, “Rischiamo di star bene”, ha destato curiosità e, per certi versi, è stato provocatorio, inducendo comunque alla riflessione e all’apprendimento di buone pratiche comportamentali sul versante del benessere mentale e fisico, dell'educazione alimentare e della sostenibilità ambientale.

Ad aprire i lavori il dirigente scolastico, Rosa Cartella, che ha portato i saluti ai relatori e a tutti i presenti, soffermandosi sull'importanza dei mutamenti climatici e ambientali che influiscono sulla produzione agricola e sui prodotti che finiscono sulle tavole dei consumatori.

Il dirigente Scolastico ha pure parlato dell’esigenza diffusamente avvertita di vivere nel benessere psico-fisico. Relatori del convegno sono stati: Marilena Frisino, dirigente medico dell’ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento; Silvana Spiezia, insegnante di raja-yoga; Attilio Spiezia, biologo nutrizionista e presidente dell'associazione "Meraki" (il nome deriva dal greco “μερ?κι” e significa "essenza di noi stessi" o “fare con amore”), nata con l'intento di promuovere il benessere psico-fisico di ognuno, grazie alle buone pratiche nutrizionistiche, al raja-yoga, alla chiropratica, musicoterapia, cristalloterapia,pilates…

I relatori hanno saputo catturare l'attenzione degli alunni parlando della necessità di conoscere il nostro corpo e di sapere come siamo fatti, con particolare riferimento alla cosiddetta bio-risonanza (capace di innescare processi energetici di autoguarigione, dopo aver rilevato eventuali patologie ancora prima degli accertamenti diagnostici della medicina classica). I relatori inoltre, in un’ottica di armonica sinergia, hanno parlato dei campi di disturbo della bio-risonanza, i quali possono essere identificati con l’inquinamento ambientale, l’elettrosmog, le geo-patie, i virus, i batteri, i gas, etc…

Hanno anche dato una breve dimostrazione pratica su come le onde elettromagnetiche (per esempio, quelle prodotte dalla musica) interagiscono col nostro corpo. Ancora, hanno parlato della corretta alimentazione, illustrando le principali regole per mangiare bene e vivere sano. In definitiva, una giornata davvero interessante ed un po' originale che, grazie alla maestria dei relatori, ha lasciato il segno in tutti i presenti e in particolare negli alunni che sicuramente sapranno far tesoro di quanto appreso.