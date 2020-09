Il liceo "Leonardo" sarà "Cambridge International School"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Liceo Scientifico e Linguistico “Leonardo”, a seguito di una rigorosa ispezione della Cambridge International Examination (CIE) è stato riconosciuto Cambridge International School. Dall’a.s. 2020/21, dunque, il tradizionale curriculum del liceo scientifico viene arricchito dallo studio di English as a Second language e di discipline scientifiche in lingua inglese, che saranno certificate IGCSE (International General Certification of Secondary Education).

L’obiettivo è quello di abituare gli studenti ad affrontare lo studio di alcune discipline secondo metodologie e programmi internazionali che si integrano con quelli italiani, attraverso un approccio diverso che utilizza la lingua Inglese in contesti specifici, favorendo lo sviluppo del pensiero critico e la flessibilità.Il Liceo Scientifico Leonardo ha adottato per il primo biennio gli insegnamenti di IGCSE English as a Second language(quale potenziamento della lingua inglese, che richiede la frequenza di 1-2 ore aggiuntive a settimana, a cura di un docente madrelingua) e IGCSE Maths (Matematica) in compresenza con l’insegnante madrelingua in orario curriculare. Nel secondo biennio si proseguirà con English as a Second language fino al 5° anno, quale potenziamento della lingua inglese finalizzato al conseguimento dell’A S Level, e con IGCSE Maths (Matematica) e IGCSE History (Storia)rispettivamente fino al 3° e fino al 4° anno.

“La Cambridge International School del Liceo Leonardo, afferma la Preside Pilato, oltre a favorire la preparazione al conseguimento delle Certificazioni linguistiche Cambridge (PET, FIRST), consente di acquisire validi prerequisiti per l’eventuale superamento dell’IELTS (International English Language Testing System), test appositamente progettato per chi vuole studiare o lavorare in un Paese di lingua inglese, riconosciuto come verifica linguistica per l’ammissione a corsi universitari in inglese di prestigiose Università italiane quali, a titolo esemplificativo, l’Università Commerciale L. Bocconi, l’Università Cattolica di Milano e Roma, l’Università Statale di Milano, l’Università di Bologna, La Sapienza di Roma ed altre. E’ un’occasione straordinaria che completerà la già ricca offerta formativa del Liceo Leonardo anche con l’opportunità di conseguire la certificazione IGCSE Biology aperta anche agli studenti del Biomedico.”