Toscanini, sold out al teatro di Segesta per l'inaugurazione del festival "Le Dionisiache"

Emozionante BEETHOVEN nel magico scenario del Teatro Greco di Segesta sold out per la quarta edizione di E Lucevan le stelle- Beethoven 250° con l'Orchestra dell' ISSM A. Toscanini di Ribera diretta con piglio e grande destrezza da Alberto Maniaci nell'esecuzione del Primo Concerto per pf Orchestra op. 15 e della famosa Quinta Sinfonia- solista al pianoforte la giovanissima studentessa Eliana Pia Borsellino che ha saputo ben dialogare con la compagine orchestrale dimostrando grande sensibilità e virtuosismo ed è stata molto apprezzata dal pubblico con richiesta di bis. Tra le autorità presenti per l'evento inaugurale del Festival Le Dionisiache gli assessori regionali ai Beni Culturali e alla Pubblica Istruzione rispettivamente Alberto Samonà e Roberto La Galla, il Presidente del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento Nenè Mangiacavallo, il Presidente e il Direttore del Toscanini Dott.Giuseppe Tortorici e Prof.ssa Mariangela Longo, la direttrice del Parco Archeologico Rossella Giglio, il direttore artistico Nicasio Anzelmo, uniti dalla volontà di collaborare sempre più fattivamente per il rilancio culturale della Sicilia. L'evento, dedicato agli operatori sanitari in prima linea contro la pandemia, molti dei quali presenti in sala, è stato molto apprezzato da un pubblico attento in rigoroso silenzio e partecipe con calorosi applausi che hanno così gratificato l'impegno e la grande tenacia dei docenti e degli studenti del Conservatorio Toscanini che, nonostante il lockdown e le grandi difficoltà, non si è mai fermato nel suo ruolo statutario di Ente di Alta Formazione Artistica ed Ente di produzione portando avanti le attività didattiche online, in presenza o in modalità mista sempre nella massima sicurezza.