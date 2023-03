Retribuzione docenti supplenti e personale Ata, la Uil: ecco chi può partecipare al ricorso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La retribuzione professionale Docenti, compenso individuale accessorio deve essere corrisposta/o anche al personale con supplenze brevi e saltuarie, così ha deciso la Corte di Cassazione.

L’Ordinanza n. 20015 dello scorso 27 luglio, condanna il Ministero dell’Istruzione per la violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/Cee e conferma la perpetrata discriminazione nei confronti del personale precario con contratti inferiori all’annualità.

L’importo non corrisposto è di circa 140 Euro lordi (RPD) / 70 Euro lordi (CIA) per ogni mese di servizio, importo negato dal Ministero dell’Istruzione ai docenti e agli Ata che hanno stipulato, nel corso degli anni, contratti di lavoro per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione del personale assente.

L’ordinanza della Corte di Cassazione specifica, inoltre, come “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con le prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.

I docenti e gli ATA (sia precari che attualmente in ruolo) potranno agire davanti ai Tribunali del Lavoro al fine di ottenere il pagamento della Retribuzione Professionale Docenti / Compenso Individuale Accessorio mai corrisposta/o e prevista/o dal CCNL.

Chi può partecipare al ricorso?

"Al ricorso - dice il segretario generale della Uil agrigentina Gero Acquisto -possono partecipare tutti i docenti e gli ATA (attualmente precari o di ruolo) che negli ultimi 5 anni hanno sottoscritto contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione di personale assente.

Può agire per il recupero di RPD e CIA anche il personale che sia stato destinatario di un contratto Covid. Per informazioni più dettagliate, gli interessati possono scrivere una mail a: agrigento@uilscuola.it".