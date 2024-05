"Green game", anche una scuola della provincia tra le finaliste

Ci sono anche due classi dell'Iiss "Luigi Pirandello" di Bivona tra le finaliste di "Green game", l’evento nazionale a tema sostenibilità e corrette modalità di raccolta differenziata.

Si tratta della 1A scientifico e la 2A classico, che hanno superato la rigorosa fase eliminatoria e hanno prenotato un posto per la finale che si terrà al teatro olimpico di Roma mercoledì 22 maggio alle 15.

Il road show, partito ad ottobre, si è svolto “in presenza” nelle scuole della Liguria, e in modalità “digital” nelle scuole di tutta Italia, suscitando grande entusiasmo e la partecipazione di oltre 37.000 studenti.

Le classi finaliste si contenderanno il titolo di campione nazionale "Green game", oltre ai premi in palio per le prime tre scuole classificate: un contributo per l’acquisto di materiale didattico di 750 euro per la prima classificata, 500 euro per la seconda e 250 per la terza.