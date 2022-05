Raccolta differenziata e buone pratiche: incontro con docenti di Svezia, Croazia, Turchia, Malta e Regno Unito

Raccolta differenziata e buone pratiche. A conclusione del progetto “Erasmus + Stem for life” dal tema: "I rifiuti, la nostra nuova risorsa", realizzato dall’istituto bilingue Don Morinello di Licata in partenariato con diversi istituti scolastici stranieri, il sindaco Pino Galanti e l'assessore comunale Violetta Callea hanno incontrato i docenti a palazzo di città per discutere della sensibilizzazione dei cittadini. Dal 16 al 21 maggio, i docenti provenienti da Svezia, Croazia, Turchia, Malta e Regno Unito accompagnati dai referenti del Don Morinello, hanno visitato le aziende che si occupano del recupero e della trasformazione dei rifiuti condividendo con gli alunni le attività finalizzate all’ecosostenibilità e alla trasformazione dei rifiuti in risorsa. Contestualmente, hannopotuto ammirare i siti culturali licatesi, le chiese, le bellezze paesaggistiche e alcune spiagge nelle quali hanno effettuato la raccolta della plastica.