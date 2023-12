Atmosfere natalizie e condivisione tra docenti, genitori e ragazzi: ecco il presepe vivente dell’istituto “Capuana”

Studenti assoluti protagonisti del presepe vivente organizzato dall’istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Aragona nel plesso della scuola media “Vittorio Emanuele Orlando”. Il progetto è stato realizzato e ideato dai docenti Giusi Di Caro e Sebastiano Sammartino con la collaborazione del professore Giovanni Castellana.

Una bellissima atmosfera natalizia e momenti di spensieratezza tra docenti, genitori e ragazzi. Una tradizione che ha avuto lo scopo di rappresentare non solo la nascita di Gesù, ma soprattutto ha voluto dare un messaggio di amore, speranza e pace, soprattutto dopo anni in cui non era possibile ritrovarsi nemmeno in momenti di festa.

”La scenografia - dicono i promotori dell’iniziativa - è frutto di duro impegno ma di grande collaborazione tra docenti che hanno ideato il progetto e genitori. Ed il risultato è stato davvero magico: gli spazi della scuola si sono trasformati in un vero presepe vivente con paesaggi, mercati, bazar e Natività”.

“L' allestimento del Presepe vivente nella nostra scuola - dice la professoressa Giusi Di Caro - ha avuto lo scopo di creare l’atmosfera natalizia dando spazio al piacere di stare insieme facendone un’occasione d’incontro con le famiglie e con la realtà del territorio. Un momento di convivialità che ha favorito la nascita di un sentimento di appartenenza, disponibilità e collaborazione”.

“Grazie alla collaborazione tra la scuola e le famiglie - ha aggiunto la dirigente scolastica Pina Butera - è stato possibile creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente che ha regalato emozioni e sorrisi a tutti i visitatori. E' stato un vero successo, dimostrando ancora una volta quanto sia importante valorizzare le tradizioni e coinvolgere i giovani nella realizzazione di eventi culturali e artistici”.