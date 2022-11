Contrasto alla povertà educativa, Ribera ottiene fondi per minori con fragilità

Contrasto alla povertà educativa, Ribera ottiene 105mila euro per il sostegno a minori con fragilità. Le risorse giungono dal Ministero del Lavoro nel contesto del progetto Prlns che è stato ammesso a finanziamento con un importo di 105 mila euro e la direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero ha riconosciuto una premialità di ulteriori 13.900.

Risorse che serviranno a sostenere interventi a favore dell’istruzione di giovani e favorirne l’inserimento in percorsi formativi di scuola dell’obbligo o nel circuito educativo "mediante azioni di supporto, come l’impiego di mediatori linguistici, acquisto di materiale didattico per minori in condizioni di svantaggio economico".

"Con questa premialità ottenuta - spiega l'assessore alle Politiche Sociali, Davide Caico - il servizio sarà potenziato da nuove risorse lavorative che serviranno a dare una boccata di ossigeno alla disoccupazione giovanile presente nel nostro territorio. Sottolineo – aggiunge – che il comune di Ribera è stato tra i 5 comuni siciliani ammessi al finanziamento".