Nuova offerta formativa l'istituto "Gallo", ecco l'indirizzo "Trasporti e Logistica”

L'istituto "Gallo" di Agrigento, amplia l'offerta formativa. All’interno dell’istituto, infatti, nasce l’indirizzo tecnico “Trasporti e Logistica” (ex Nautico).

"In un territorio ad alta vocazione marinara - dice la dirigente scolastico - come quello agrigentino, dotato di un porticciolo turistico che vanta la presenza di centinaia di imbarcazioni, nonché di un porto nella vicina Porto Empedocle ospitante navi traghetto, mercantili, e navi crociere, tale indirizzo offre grandi possibilità nel settore specifico nautico. Il nuovo indirizzo consente la frequenza agli studenti e alle studentesse dei comuni viciniori, in quanto Agrigento è facilmente raggiungibile dai paesi limitrofi".

Il nuovo percorso avvicina i giovani al mondo del lavoro, creando professionisti: ufficiali di coperta e di macchina a bordo di navi militari e mercantili e periti per il controllo del trasporto. Gli studenti e le studentesse acquisiranno competenze specifiche in attività: di vela, voga, nuoto, in corsi di patente nautica e sicurezza a bordo di navi e salvataggio. Nei percorsi delle competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) saranno coinvolte le capitanerie di Porto e le associazioni ambientalistiche, strutture ospitanti del mondo nautico.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 al nuovo indirizzo di studio sono attualmente aperte. Il nuovo indirizzo tecnico nautico darà la possibilità agli studenti del nostro territorio di rimanere nella propria città, ma soprattutto di avere maggiori possibilità occupazionali in un territorio naturalmente vocato alla specificità del percorso. Il corso distud isi articola complessivamente in 5 anni e si conclude con l'esame di Stato per il conseguimento del diploma.