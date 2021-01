Nuova offerta formativa per il "Martin Luther King", via al liceo linguistico delle scienze applicate

Novità per il "Martin Luther King" di Favara. Sono ufficialmente attivi due indirizzi di studio nuovi. Gli studenti favaresi, infatti, potranno scegliere tra il liceo delle scienze applicate ed il liceo linguistico.

"L’offerta formativa del liceo Martin Luther King, si amplia, cresce, si migliora, si uniforma alle richieste dell’utenza, in modo da fare del liceo una scuola per tutti e per ciascuno - spiega la dirigente scolastica dell’Istituto, Mirella Vella -. Dal 4 al 25 gennaio sono attive le iscrizioni per le classi prime, che potranno scegliere tra : liceo scientifico tradizionale, liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo linguistico, liceo delle scienze umane, liceo delle scienze umane con opzione economico sociale, liceo artistico audiovisivo multimediale, un ventaglio formativo formato da 6 indirizzi di studio al servizio di tutta la provincia di Agrigento".