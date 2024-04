"Notte del liceo classico", l' "Empedocle" parteciperà all'edizione 2024

Anche quest’anno il liceo classico e musicale “Empedocle” di Agrigento partecipa alla X edizione della "Notte nazionale del liceo classico". L'appuntamento si terrà venerdì 19 aprile dalle 18 alle 24 in contemporanea in quasi 350 licei classici in Italia.

L'apertura si terrà alle 17:30 presso la sede centrale del liceo classico e musicale "Empedocle" con i saluti istituzionali. Ci si sposterà poi al teatro "Pirandello" a partire dalle 18.30 per una serie di iniziative incentrate, oltre che sulla storia dell'istituto agrigentino anche su temi come la comunicazione e la letteratura.

La seconda e ultima parte si svolgerà dalle 21.30 fino alla mezzantte sempre al teatro "Pirandello". Oltre la riproposizione di alcune iniziative del pomeriggio si terrà il dibattito "Le voci del Classico" con ospiti Gerlando Fiorica, Ottavio Sterlazza, Graziella Luparello.