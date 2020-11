No stop dei servizi a favore dei palmesi in difficoltà, Castellino: "Non dimentichiamo i più deboli"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nonostante il periodo di particolare emergenza che sta vivendo, a causa della pandemia, il territorio comunale di Palma di Montechiaro, continuano ad essere erogati i servizi e le attività in favore dei cittadini e della collettività. È caro a questa amministrazione comunale il benessere di tutti: in particolar modo la tutela dei più fragili. Il sindaco Stefano Castellino e l’Assessore ai Servizi Sociale, Salvatore Lauricella, garantiscono, infatti, la prosecuzione del servizio Asacom con il quale si offre la possibilità di ricevere l'assistente alla comunicazione al domicilio degli alunni diversamente abili che seguono le lezioni in Dad. Questo è quello che ha disposto il capo dell'amministrazione comunale. Gli operatori che svolgono il servizio si adoperano a seguire tutte le indicazioni in materia di prevenzione dal Covid 19 offrendo la vicinanza agli utenti e la professionalità del servizio inteso a promuoverne il sostegno e la cura.