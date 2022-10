I musei si aprono alle scuole: via ai progetti educational di CoopCulture

Le attività didattiche ripartono a pieno ritmo e senza larga parte delle limitazioni e i divieti imposti nella fase acuta della pandemia, e anche ad Agrigento Coopculture da il via a progetti dedicati ai più piccoli.

In quest'ottica è pensato "A spasso con la storia", una serie di laboratori e visite speciali per conoscere da vicino la storia dell’Isola, i suoi personaggi più noti, le abitudini, ma anche le tecniche di costruzione degli antichi templi o la scoperta di un nuovo allestimento multimediale come è quello della casa museo di Luigi Pirandello.

Appuntamento ad Agrigento il 4 novembre dalle 15 alle 17,30 al museo archeologico Pietro Griffo dove la presentazione dei percorsi e dei laboratori sarà seguita da una visita guidata approfondita al nuovo cantiere di scavo presso il Quartiere ellenistico romano e in particolare, alla Casa della gazzella; l’8 novembre dalle 15 alle 17, la presentazione del catalogo CoopCulture avrà come palcoscenico la casa natale di Luigi Pirandello; possibile partecipare ad una visita guidata al nuovo allestimento all’avanguardia, da meno di un anno fiore all’occhiello della casa museo.

Partecipazione gratuita tramite mail a sicilia@coopculture.it. Prenotazione obbligatoria online fino ad esaurimento posti.