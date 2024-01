Greco per il liceo classico e matematica allo scientifico: ecco come sarà la maturità 2024

Greco al liceo classico, matematica allo scientifico oltre ovviamente al tema. Il Ministero dell'Istruzione ha tracciato le linee guida per gli esami di maturità per l'anno scolastico 2023/2024: la prima prova si svolgerà dalle 8.30 di mercoledì 19 giugno 2024 e sarà appunto il compito d'italiano.

Una seconda prova scritta si terrà invece come da tradizione, su una delle materie caratterizzanti il corso di studi.

Per quanto riguarda i Licei, appunto, greco per classico, matematica per lo scientifico (anche per l’opzione scienze applicate e la sezione a indirizzo sportivo), lingua e cultura straniera 3 per il liceo linguistico; scienze umane per il liceo delle scienze umane (diritto ed economia politica all’opzione economico-sociale); discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il liceo artistico; teoria, analisi e composizione per il liceo musicale; tecniche della danza per il liceo coreutico.

Per quanto riguarda invece gli istituti tecnici: economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” (economia aziendale e geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”) e discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo turismo; topografia per l’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”; sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell’indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”; progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”; trasformazione dei prodotti per l’articolazione “Produzioni e trasformazioni” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).

Dopo le prove scritte si terrà, ovviamente, il colloquio.

Le Commissioni d’esame sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e da tre interni all’istituzione scolastica.

Qui è possibile consulta il motore di ricerca delle discipline per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2023/2024:

Qui invece il decreto integrale.