Il Liceo Martin Luther King di Favara riparte in sicurezza giorno 21 settembre, e spiega le norme anti covid a genitori e alunni con un video, in cui sono gli stessi allievi a spiegare le regole da rispettare per prevenire il contagio. Il video,nato da un’idea della Dirigente Scolastica Prof.ssa Mirella Vella, è stato realizzato dalla prof.ssa Giada Attanasio, referente per la Comunicazione esterna, con la collaborazione del prof. Fausto Castronovo , del prof. Bennardo, R.S.P.P. dell’istituto; della prof.ssa Giusy D’Anna, docente di scienze motorie, del signor Antonio Bellavia, presidente del consiglio d’Istituto, degli alunni Federica Russello della IV E e Giovanni Maria della IV F, e di Francesco Novara che ha ottimizzato il montaggio. “La collaborazione è importante” spiega la Dirigente Scolastica prof.ssa Mirella Vella “soprattutto quest’anno, in cui ci troviamo ad affrontare situazioni nuove, complesse e delicate. Per questo è necessario fare in modo che tutte le norme anticovid siano rispettate da tutti, il personale docente e non docente , gli alunni e le loro famiglie, che hanno un ruolo fondamentale”. Le regole anticovid per ripartire in sicurezza sono interpretate e raccontate dagli alunni, che mostrano una giornata tipo a scuola al tempo del covid, dall’ingresso all’uscita; vengono visualizzati i percorsi , la segnaletica, le postazioni igienizzanti e le modalità di ricezione in sicurezza degli uffici di segreteria. Il video è visibile ai seguenti link:

https://www.facebook.com/watch/?v=2196496110495145&extid=2QKDVVsZAAyKJJXE

https://youtu.be/D_dpD5faDKU