"Educazione Digitale”, incontro all' "Empedocle" sui rischi dei social network

Quali sono i rischi e i danni legati all’abuso di social media per gli adolescenti? Quali sono e come riconoscere le forme di dipendenza da web e social? Quali le emergenze educative, per scuola e famiglia, correlate a questi fenomeni, sempre più attuali?

Sono le questioni che saranno affrontate martedì prossimo, alle 16:45, nella sede del liceo classico e musicale Empedocle, durante l’incontro formativo, dedicato agli alunni, alle famiglie e ai docenti, sul tema Educazione Digitale, promosso dal liceo Empedocle di Agrigento.

Tra i relatori, Francesco Pira, professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università degli Studi di Messina, che discuterà con gli intervenuti sul tema “Eduverso: educazione nel Metaverso. La nuova sfida per scuola e famiglia”.Le psicologhe Lucia Musmeci e Graziella Trovato, invece, illustreranno come educare all’etica del digitale.

Ad introdurre i lavori e, soprattutto, a elaborare le riflessioni conclusive il dirigente scolastico del liceo Empedocle, Marika Helga Gatto.