Manutenzione straordinaria alla scuola Pirandello di Bivona, pronto il bando per l’affidamento dei lavori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Attivata la procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola "Luigi Pirandello" in contrada Filomena a Bivona. L'indagine di mercato, svolta in modalità telematica, per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata si è conclusa oggi. L'esame delle manifestazioni di interesse e l'eventuale sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica il primo marzo alle ore 9 presso la sala gare del Libero consorzio comunale di Agrigento di Via Acrone 27 ad Agrigento, tramite la piattaforma telematica Maggioli. L'importo previsto a base d’asta è di 726.372,81 euro. Questi fondi rientrano tra quelli previsti per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole finanziati dallo Stato da destinare ai Liberi consorzi e alle città metropolitane tramite la Regione siciliana.

​Sono previsti, tra gli altri, lavori edili di qualsiasi natura, finalizzati al ripristino della funzionalità e fruizione dell'edificio scolastico, lavori di falegnameria, lavori di sistemazione e/o sostituzione di infissi interni – esterni, vetrate di alluminio anodizzato e similari; lavori di impiantistica: elettrico, idrico, di riscaldamento, ascensore. Prevista anche la sistemazione degli spazi esterni e il ripristino condotte fognanti e idriche.

​

​