Concorso musicale nazionale "Ferro", l'orchestra dell'istituto "Leonardo Sciascia" vince il primo premio

L'orchestra dell'istituto comprensivo "Leonardo Sciascia" di Racalmuto ha vinto il primo premio (97/100) al quarto concorso musicale nazionale "Paolo Ferro" che si è tenuto, nei giorni scorsi, a Scicli. Exploit di consensi, da parte della commissione, anche per gli alunni Andrea Criminisi (pianoforte) che ha vinto il primo premio assoluto (100/100) e per Nathan Costa (violino) che si è visto assegnare il primo premio (97/100). Orgoglioso, visto che si tratta di un alunno di prima media, il docente-violinista Luigi Amico. Terzo premio (88/100) per Emanuele Falco Abramo (pianoforte).

Già nel 2019, l'orchestra dell'Ic "Sciascia" di Racalmuto aveva vinto il "primo premio in assoluto" (100/100) del secondo concorso musicale nazionale "Anxanum music awards", concorso svoltosi a Lanciano, in provincia di Chieti.