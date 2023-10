Innovazione nella formazione professionale, esperti e istituzioni a confronto

Si è svolto ieri a Sciacca, all'Iiss Calogero Amato Vetrano, l'evento organizzato da Prism, impresa sociale no-profit con la missione di promuovere il progresso inclusivo delle società, delle comunità e degli individui. Scopo dell'evento era dare visibilità al progetto Erasmus+ VETgoesRURAL e condividere i suoi risultati.

Il progetto ha coinvolto 7 partner provenienti da 5 paesi dell'Unione Europea ed aveva l'obiettivo di innovare le metodologie e gli approcci alla formazione professionale (IFP) al fine di adattare le opportunità di formazione alle esigenze e alle aspettative dei professionisti e degli studenti provenienti da aree rurali e remote isolate dell'UE.

Prism ha discusso con i partecipanti gli obiettivi di VETgoesRURAL, valutando le esigenze, le lacune e le sfide che impediscono ai professionisti e agli studenti nelle aree rurali di accedere a formazione di alta qualità o opportunità di lavoro. Sono stati presentati i contenuti del progetto e i suoi risultati principali, riflettendo su come garantire la continuità dei risultati del progetto attraverso nuove azioni e iniziative. VETgoesRURAL ha lavorato per innovare le metodologie e gli approcci alla formazione professionale al fine di adattare le opportunità di formazione alle esigenze delle comunità rurali, aumentando la qualità dei programmi di formazione professionale e promuovendo la partecipazione e la ritenzione degli studenti. Questo progetto ha anche contribuito a rafforzare le competenze delle reti Ifp nazionali, regionali e locali in Spagna, Italia, Grecia e Irlanda, quattro dei paesi target dell'UE.

All'evento hanno partecipato il dirigente scolastico dott.ssa Nellina Librici, l'assessore del Comune di Sciacca, Francesco Dimino e il presidente provinciale di Federalberghi, Francesco Picarella che si sono confrontati sul tema “Giovani adulti e la formazione come fattore chiave dello sviluppo socioeconomico dei territori rurali: il punto di vista di imprese e istituzioni”. La platea era composta da professori esperti nel campo della formazione professionale.

L'evento non è stato solo un'opportunità per migliorare la trasferibilità del progetto VETgoesRURAL e dei suoi risultati, ma ha rappresentato anche un'occasione per riunire stakeholder come istituzioni, imprese ed enti di formazione, favorendo la discussione e la comprensione reciproca.