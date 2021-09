Il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale in visita alla "Pirandello" di Lampedusa: confronto con preside e docenti

Visita ufficiale del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Agrigento, Fiorella Palumbo, oggi, martedì 14 sesttembre, all’istituto onnicomprensivo “Luigi Pirandello” di Lampedusa e Linosa.

Un incontro che si svolge proprio a ridosso dell’avvio dell’anno scolastico e che rappresenta un importante testimonianza di attenzione, da parte dell’USR Sicilia, nei confronti di un istituto unico nel suo genere nelle isole Pelagie.

Fiorella Palumbo interverrà, alle 17,30, ai lavori del collegio dei docenti.

Incontrerà prima di tutto il dirigente scolastico Alfio Russo il quale ha ricordato, attraverso una nota, la scuola per l’infanzia, la primaria e secondaria di primo grado e tre indirizzi di studio per la scuola secondaria superiore: liceo scientifico, istituto tecnico turistico e istituto professionale alberghiero”.

Insomma una scuola che offre grandi potenzialità di crescita e sviluppo derivanti dalle varie tipologie di esperienze formative a confronto.

“Fiorella Palumbo - afferma Alfio Russo - avrà l’opportunità di rendersi conto di persona, grazie al diretto contatto con i docenti, di come l’istituto affronti le problematiche del fare scuola a Lampedusa e Linosa anche attraverso le iniziative e i progetti qualificanti l’offerta formativa che il corpo docente non trascura di attivare e realizzare a beneficio degli studenti delle isole Pelagie, per superare i rischi di marginalità ed isolamento culturale derivanti dalla condizione geografica e logistica”.