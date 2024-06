"I valori della maglia azzurra": gli studenti del "Rapisardi" vincono il premio “Migliore striscione”

Hanno vinto il primo premio “Migliore striscione”. Gli studenti dell’istituto Comprensivo “Mario Rapisardi” di Canicattì, dopo essere stati selezionati per rappresentare la provincia di Agrigento alla finale regionale del progetto "Alla scoperta della maglia azzurra" si sono distinti per abilità e competenze.

Il progetto, promosso dal ministero per lo Sport e i giovani, Fipav e Usr Sicilia, ha avuto come destinatari bambini e bambine della scuola primaria con l’obiettivo di capire, sentire, e trasmettere i valori della nostra maglia azzurra partendo dal reale vissuto dei più piccoli, con la valenza educativa di portare l’attenzione di quest’ultimi sull’importanza dell’educazione caratteriale attraverso i valori della maglia azzurra. Ed è proprio in questa fase, successiva ad una selezione avvenuta a livello provinciale, che le alunne e gli alunni dell’istituto comprensivo “Mario Rapisardi” di Canicattì selezionati per rappresentare la provincia di Agrigento alla finale regionale del progetto "Alla scoperta della maglia azzurra", hanno avuto modo di condividere esperienze, abilità e competenze raggiunte a seguito di un percorso formativo di grande spessore e di grande valore cui hanno aderito grazie ai soggetti promotori, ma soprattutto grazie all'ufficio V ambito territoriale di Agrigento nelle persone della dirigente, Maria Buffa e di Marianna Gueli Alletti referente provinciale di Educazione fisica e sportiva, in collaborazione con la dirigente scolastica dell’istituto “Mario Rapisardi”, Caterina Amato.

Alla fine di tale esperienza, cui hanno preso parte una squadra maschile e una femminile, costituite da alunne e alunni delle classi quinte, che oltre a giocare e confrontarsi con le squadre provenienti dalle altre province siciliane, hanno realizzato per l’evento diversi elaborati grafici tra cui pannelli e striscioni rappresentanti atleta che si sono distinti nella pratica sportiva e valori che contraddistinguono la pratica sportiva e che identificano i valori della “Maglia azzurra”, gli alunni dell’Istituto comprensivo “Mario Rapisardi” di Canicattì, oltre ad aver vissuto una splendida giornata all’insegna dello sport e del Fair Play, hanno portato a casa il primo premio “Migliore striscione”.