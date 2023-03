I bambini a lezione con il panda del WWF per imparare a spendersi per l’ambiente

I bambini della terza elementare della scuola “Mariano Rossi” hanno incontrato i volontari del WWF per parlare di ambiente, di volontariato e di quanto sia bello spendersi per il bene comune.

Il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, si è soffermato su quanto sia importante l'azione che il WWF svolge con la sua rete diffusa in tutto il mondo. Visione globale per azioni locali, con la consapevolezza di agire concretamente.

Tra gli argomenti trattati figurano l’emergenza climatica, i rifiuti abbandonati per strada e il consumismo, sempre con uno spirito rivolto a suscitare ottimismo del fare, che generi coscienze attive per affrontare il futuro senza paura.

E di futuro ha parlato la dirigente scolastica, Paola Triolo, intervenuta in classe per mettere in rilievo l'importanza e la bellezza della conoscenza.

I bambini hanno mostrato grande interesse nei confronti della fauna selvatica e di come i volontari agiscono nel progetto a tutela delle tartarughe o per il salvataggio di cetacei, squali, rapaci, volpi, ricci e tanti altri animali che, grazie ad una rete fatta di volontari e normali cittadini, si riesce a mettere in salvo da morte certa.

L'attività è stata curata dall'insegnante Cristina Venezia.