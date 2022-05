Giornata d’Europa e delle vittime del terrorismo, il liceo Empedocle in diretta Rai

Il 9 maggio sarà una data importante per il liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento perché due suoi rappresentanti andranno a Roma in occasione della giornata d’Europa e della giornata nazionale in memoria delle vittime del terrorismo interno.

L’istituto guidato dal dirigente scolastico Marika Helga Gatto, infatti, avrà l’onore di eseguire l’inno europeo al Quirinale: un momento che sarà trasmesso in diretta nazionale sulla Rai.

Soltanto due licei sono stati scelti per l’esecuzione degli inni: un liceo romano suonerà l’inno di Mameli mentre l’Empedocle, appunto, quello europeo. A rappresentare l’istituto agrigentino saranno il maestro Calogero Lillo Lino e l’alunno di violoncello Alessio La China.

Per il liceo Empedocle sarà una grande occasione di visibilità a livello nazionale.