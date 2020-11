Giornata contro la violenza alle donne, studente del liceo King legge lettera per Lorena Quaranta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Anche ai tempi del covid la sensibilità verso gli argomenti sociali non deve mai mancare, nemmeno e soprattutto a scuola. In occasione della Giornata contro la violenza alle donne, mercoledì 25 novembre il Comune di Favara ha organizzato un momento commemorativo, nel pieno rispetto delle normative anti covid, presso la “Panchina di Lorena”. Anche il Liceo Martin Luther King, diretto dalla dirigente scolastica, prof.ssa Mirella Vella, ha preso parte alla manifestazione con una rappresentanza. Hanno preso parte alla manifestazione: la Dirigente Scolastica del Liceo Martin Luther King, prof.ssa Mirella Vella; la docente referente per la Legalità, prof.ssa Serenella Randazzo, Giovanni Maria, allievo della classe IV F ,che ha letto una lettera dedicata alla memoria di Lorena Quaranta, realizzata dagli allievi del Liceo King, coordinati dalla prof.ssa Giada Attanasio. Era presente anche Myriam Di Naro, ex allieva già diplomata del nostro Liceo, e promettente scrittrice, che ha recitato una poesia da lei composta.

La manifestazione, coordinata dal Comune di Favara, e dall’assessore Miriam Mignemi, è stata presentata da Lilia Alba ed è stata trasmessa in diretta Facebook, in modo da essere visibile anche in assenza di pubblico. Contestualmente,nel corso della mattinata scolastica di lezioni a distanza, è stato trasmesso in tutte le classi virtuali un video tematico elaborato dalle allieve della classe V C del nostro liceo socio economico. Il video è visibile al seguente link : https://youtu.be/Na9nPeaQThU