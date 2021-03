Edifici scolastici, via a delle migliorie: ecco le scuole interessate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Continua l’attività del libero Consorzio Comunale di Agrigento per migliorare le condizioni di sicurezza degli edifici scolastici di propria competenza. L’Ufficio Gare ha infatti aggiudicato due appalti relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale per oltre 770.000 euro complessivi. La prima gara, relativa agli interventi su Ipia Archimede di Casteltermini, è stata aggiudicata al R.T.I: ENGINEERING GROUP SRL (Mandataria e Avvalente ); Acale Srl (Mandante e Ausiliaria); SETTANTA7 Studio Associato (Mandante), che ha ottenuto il miglior punteggio di 94,237 (dato dalla somma dell’offerta tecnica e di quella economica), e con un ribasso percentuale del 48,261% sull’importo a base d’asta di 168.990,18 euro.

La seconda gara riguardante gli interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale del Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento è stata aggiudicata alla Rpa .srl - R.G.M. srl che ha ottenuto il punteggio complessivo di 94,365 e con un ribasso del 36,1% sull’importo a base di affidamento di 608.947,19 euro.

Sono inoltre in corso di aggiudicazione altre gare relative alla stessa tipologia di progettazione (definitiva ed esecutiva, e che comprende anche il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), finanziate con fondi di bilancio del Libero Consorzio di Agrigento.