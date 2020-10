Eccellenza scolastica, consegnato tablet ad un alunno della “Castagnolo”

Lo scorso anno scolastico si è distinto per impegno e dedizione negli studi. Il Kiwanis Agrigento, che premia l’eccellenza scolastica, ha consegnato a Marco Sing - alunno della "Castagnolo" - un tablet.

Il Kiwanis, distretto Italia San Marino, premia l’eccellenza nelle scuole nell’ambito di un progetto che vede assegnare, secondo diversi parametri, 500 tablet ad altrettanti ragazzi meritevoli, in tutta Italia. Per la provincia di Agrigento, lo strumento tecnologico è andato allo studente Marco Sing, di origine indiana, che, nei giorni scorsi, ha avuto riconosciuta la cittadinanza italiana.

L’adolescente, che frequenta la seconda media nella scuola statale “Angelo Castagnolo” di Agrigento, lo scorso anno scolastico si è, appunto, distinto per impegno e la dedizione negli studi. A consegnare il premio, utilissimo in tempi di Coronavirus per l’eventuale didattica a distanza, alla presenza del parroco don Giuseppe Matraxia, una delegazione del club Kiwanis di Agrigento, guidati da Francesco Zicari.