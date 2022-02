Donazioni e trapianti, gli studenti del liceo Empedocle incontrano l'Aido

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” comunica che giorno 23 febbraio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,nei locali della palestra coperta dell’istituto, si terrà un incontro con l’associazione “AIDO”, Associazione Italiana Donatori Organi dal 1973 impegnata a diffondere la cultura della donazione di Organi, Tessuti e Cellule.

Lo scopo dell’incontro è dare agli studenti l’opportunità di effettuare una riflessione sul problema dei trapianti e sul profondo significato umano e civile del consenso al prelievo degli organi, per consentire ai giovani di operare una scelta personale, consapevole e informata sulla donazione.

Ottomila persona, dichiara l’associazione, sono infatti in lista d’attesa, con la vita sospesa nella speranza di un trapianto.

La Scuolaha aderito con entusiasmo a tale iniziativa per la promozione e la diffusione della cultura della solidarietà e della condivisione in linea con gli obiettivi di una educazione civica attiva e partecipativa.

Interverranno, oltre alla scrivente:

laDott.ssa RosamariaProvenzano, CoordinatriceTrapianti ASP di Agrigento;

la Sig.ra Anna Maria Asaro, mamma di Sofia Tedesco(donatrice);

il Sig. Salvatore Urso, Presidente AIDO di Favara (ricevente di fegato);

il Sig. Giuseppe Vitello (ricevente di fegato);

la Sig.ra Tania Argento (ricevente di rene).

In collegamento da Palermo interverrà la Dott.ssa Chiara Coticchio, Referente per la Sicilia del progetto “Una scelta in comune” CRT Sicilia (Centro Trapianti Regionali).



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Marika Helga Gatto