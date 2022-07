Firmata la convenzione per la statalizzazione dell’Issm Toscanini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La convenzione proposta dal Ministero dell'Università e Ricerca per la statalizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini di Ribera tra il 7 e l'8 Luglio è stata firmata da tutti gli Enti coinvolti: il Presidente dell'Istituto Dottore Giuseppe Tortorici, il Sindaco della Città di Ribera Avvocato Matteo Ruvolo, il Commissario del Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento Dottore Raffaele Sanzo e il Presidente della Regione Siciliana Onorevole Nello Musumeci. Si attende ora il decreto di statalizzazione a firma del Ministro Messa per procedere agli adempimenti di transito del personale di ruolo e stabilizzazione del personale precario secondo la nuova dotazione organica di 35 posti attribuita dalla Commissione Ministeriale preposta. La Vice Direttrice con delega per la Statalizzazione Professoressa Mariangela Longo, già direttore fino al 31 Ottobre 2021, afferma "Con questo ultimo atto si concludono gli adempimenti a carico dell'Istituto relativi al lunghissimo e laborioso iter di statalizzazione avviato nel 2019 in applicazione della legge n. 96/2017 art.22 bis. Il processo è stato portato a compimento con successo grazie ad una strategia di grande rilancio dell'Istituto attuata dagli organi statutari già dal 2016 e al progetto di statalizzazione presentato nel 2019, promosso a pieni voti dal Ministero e nel frattempo realizzato; tutto ciò è stato possibile con l'indispensabile e pregevole impegno di tutto il personale docente e non docente che si è speso senza mai risparmiarsi, degli studenti e le loro famiglie che hanno lottato al nostro fianco e di tutti gli Enti coinvolti ( Comune, Libero Consorzio, Regione Sicilia, MUR) che negli anni attraverso i vertici che si sono avvicendati hanno sempre sostenuto l'Istituzione, riconoscendone l'eccellenza, sin dal periodo di massima criticità economica che ha investito l'Istituto e fino al raggiungimento dell' importante obiettivo finale. Ringrazio il Presidente Dottore Giuseppe Tortorici, il Direttore Prof. Riccardo Ferrara e tutti gli organi statutari passati ed attuali per il grande lavoro svolto insieme e per avermi dato fiducia e delegato a seguire l'iter fino alla sua conclusione ." Anche il Presidente Dottore Giuseppe Tortorici interviene: "Esprimo grande soddisfazione e orgoglio per l'obiettivo raggiunto. Ringrazio personalmente e a nome del Conservatorio il Presidente della Regione Nello Musumeci, il Commissario Dottore Raffaele Sanzo, il Sindaco di Ribera e tutti coloro i quali si sono adoperati affinché tutto ciò avvenisse. Un ringraziamento particolare va a tutto il personale amministrativo, ai docenti, al Direttore attuale Professore Riccardo Ferrara e al precedente Direttore la Professoressa Mariangela Longo con cui abbiamo condiviso per sei anni un percorso pieno di gioie e dolori ma alla fine concluso con successo; un plauso a tutti gli studenti che portano in giro per il mondo il buon nome del Conservatorio Toscanini. Spero, ma ne sono sicuro, che in futuro otterremo traguardi sempre più importanti e ottimi riconoscimenti sia a livello musicale che artistico in quanto oggi siamo già un’eccellenza!”. Il Direttore Riccardo Ferrara dichiara: "Con la promozione al rango di Conservatorio di Musica di Stato del “Nostro Istituto” da parte di una Commissione interministeriale (Ministeri delle Finanze, dell’Università e della Funzione Pubblica) si conclude un iter durato 5 anni; una vicenda che ha visto impegnati in maniera compatta tutti gli attori coinvolti (Presidenza, Direzione, Organi statutari, Docenti, Personale T.A., Studenti e Famiglie). Un profondo ringraziamento alle Amministrazioni comunali che si sono avvicendate e che MAI hanno fatto mancare il loro appoggio al Conservatorio (le delibere sono sempre state approvate con l’unanimità dei voti), al Consorzio dei Comuni di Agrigento e alla Regione Siciliana che, di concerto con gli Organi Statutari del Toscanini, hanno consentito, riconoscendone l’alto livello formativo, la sua messa in sicurezza. Ormai il Conservatorio “A. Toscanini” viaggia su fronti sempre più elevati riconosciuti anche oltre lo Stretto; tantissimi gli studenti provenienti dal Centro Italia, Malta, Cina a esprimere l’eccellenza del nostro istituto. La statizzazione porterà notevoli benefici (gratuità della frequenza accademica con ISEE entro €22.000, ampliamento della dotazione organica, immissione nei ruoli dello Stato di 35 unità tra docenti e personale T.A., possibilità di attingere ai fondi destinati ad opere di edilizia scolastica, ecc.). Esprimo, pertanto, con orgoglio un sentito ringraziamento al Presidente Giuseppe Tortorici e alla ex Direttrice Mariangela Longo che hanno trasformato con dedizione, sacrificio e coraggio un Istituto che molti ci invidiano. Dobbiamo esserne tutti fieri perché la meta raggiunta consentirà di portare in giro per il mondo il nome della città di Ribera, ormai nota non più soltanto per le sue arance. Attendiamo sereni l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Università e Ricerca che sancirà il passaggio allo Stato e siamo già pronti per nuove sfide al fine di migliorare e potenziare la nostra istituzione."