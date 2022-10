La tournée, in collaborazione con Opera Rogaland d il noto soprano norvegese Elizabeth Norberg Schulz, toccherà le città di Stavanger, Sandnes e Haugesund per 4 recite di Carmen, opera di Georges Bizet.

Tournée norvegese per il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera dal 15 al 24 ottobre. Alcuni docenti e studenti si esibiranno in 3 città grazie alla collaborazione instaurata negli anni tra l'Orchestra Mediterranea, compagine palermitana creata da Simone Piraino e Alberto Maniaci, e il Conservatorio.

Il Conservatorio Arturo Toscanini in tournée in Norvegia: allievi e docenti si esibiranno per 10 giorni in 3 città