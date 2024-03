Conservatorio "Toscanini", la Regione cofinanzierà il nuovo auditorium

La Regione siciliana parteciperà economicamente ai lavori di realizzazione del nuovo auditorium del conservatorio "Arturo Toscanini" di Ribera. A confermarlo durante una propria visita istituzionale è stato l'assessore regionale Mimmo Turano.

In particolare, il direttore Riccardo Ferrara e il presidente Giuseppe Tortorici, coadiuvati dal vice direttore Mariangela Longo e dal presidente della Consulta degli studenti Giuseppe Parinisi, hanno presentato al componente del governo Schifani l'innovativo progetto per la costruzione della struttura, di cui si attende valutazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, affrontando anche alcune tematiche sulla necessità di alloggi studenteschi e servizi Ersu a supporto degli studenti.

Turano, dice una nota, "dopo aver manifestato pubblici apprezzamenti per gli importanti risultati raggiunti dal conservatorio e per il livello artistico degli studenti ha preso un pubblico impegno per cofinanziare il progetto auditorium a carico dei fondi regionali destinati all'edilizia scolastica e, per dare pronto riscontro alle necessità degli studenti tramite interlocuzione con l'Ersu, in condivisione di intenti con i deputati regionali presenti a sostegno delle attività del conservatorio".