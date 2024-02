Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, gli alunni dell'istituto Vetrano: "No a qualsiasi vessazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'istituto Calogero Amato Vetrano non ha lasciato inosservata la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. I protagonisti della celebrazione sono stati gli studenti stessi, che hanno dato vita a performance coreografiche, recitato poesie di loro composizione e monologhi contro il bullismo. Attraverso queste espressioni artistiche, hanno espresso chiaramente il loro dissenso contro qualsiasi atto di vessazione e prevaricazione.

Gli alunni hanno dimostrato grande sensibilità verso la tematica, elaborando riflessioni profonde e toccanti. La manifestazione ha evidenziato come l'arte possa essere un veicolo potentissimo per contrastare il bullismo e per far emergere il meglio dai ragazzi. Ciò che più conta è il punto di arrivo, tenendo presente da dove si è partiti. La manifestazione si è conclusa con l'intervento della dirigente scolastica Nellina Librici e il monito della referente prof.ssa Maria Di Liberto, circa le responsabilità penali, anche per i minorenni, cui si può andare incontro nel caso di atti di bullismo e cyberbullismo.

L'39;Istituto Calogero Amato Vetrano ha dimostrato di essere una scuola attenta e sensibile a questa tematica di grande rilevanza sociale, e ha offerto ai suoi studenti un'occasione preziosa per riflettere, confrontarsi e crescere insieme.