Borse di studio, via alla liquidazione: tutto quello che c'è da sapere

Sono in liquidazione le borse di studio per le scuole statali e paritarie relative all’anno scolastico 2015/2016. Considerata la situazione epidemiologica, le famiglie degli alunni aventi diritto sono invitate a comunicare al Terzo Settore del Comune di Sciacca il proprio codice IBAN per riscuotere telematicamente quanto spettante evitando di recarsi presso lo sportello bancario.

Sul sito internet del Comune di Sciacca è stato pubblicato un avviso del dirigente Venerando Rapisardi con il modello da compilare da inviare all’indirizzo mail protocollosettore3@ comunedisciacca.it