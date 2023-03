Borse di studio, al via l’erogazione da parte del Libero consorzio comunale: ecco chi potrà beneficiarne

Tutto pronto per l’erogazione delle borse di studio per chi frequenta le scuole superiori e vive in famiglie in condizioni economiche disagiate.

Il Ministero dell'istruzione e del merito, ha comunicato anche al Libero consorzio comunale di Agrigento che è stata attivata la procedura per l'erogazione delle borse di studio. A tal proposito il settore della Pubblica istruzione, diretto da Antonietta Testone, ha inviato nota ufficiale ai dirigenti degli istituti interessati in provincia di Agrigento.

Beneficiari dell’intervento sono esclusivamente gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a 8 mila euro.

Saranno direttamente le scuole a raccogliere la documentazione necessaria per essere trasmessa, entro il 12 maggio prossimo, agli uffici del settore della Pubblica istruzione del Libero consorzio comunale di Agrigento.