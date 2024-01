Borse di studio 2024 pronte ad essere erogate: come fare per presentare la domanda

E’ tutto pronto per l’erogazione delle borse di studio 2024. Entro il 23 febbraio bisognerà presentare la domanda.

Dunque, anche per l'anno scolastico 2023/2024, il Ministero dell'Istruzione e del merito ha stabilito di attivare le procedure per l'erogazione delle borse di studio destinate esclusivamente gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche e private paritarie. A darne notizia è la dirigente del settore Pubblica istruzione del Libero consorzio comunale di Agrigento Maria Antonietta Testone.

Potranno presentare le domande tutti gli studenti il cui nucleo familiare abbia un ISEE pari o inferiore a 8mila euro. La presentazione dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi ne ha la potestà oppure dallo studente se maggiorenne. Dovranno essere allegati l'attestazione Isee in corso di validità, la fotocopia del documento di riconoscimento della persona che richiede il beneficio (padre, madre, tutore o studente maggiorenne) in corso di validità, fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale dello studente destinatario della borsa di studio. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente presso l’istituto scolastico frequentato, entro e non oltre il 23 febbraio. La circolare e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell'università e del diritto allo studio sul sito www.regione.sicilia.it.