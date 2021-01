Liceo "Leonardo" ed istituto "Foderà", via alle gare per l'adeguamento antisismico

Via ai lavori di adeguamento die due edifici scolastici della città. Si tratta del liceo "Leonardo" e del "Foderà". Il Libero consorzio ha convocato una seduta pubblica per aggiudicare i lavori. Nel dettaglio, dunque, si tratta di un adeguamento antisismico e impiantistico. Le gare per la progettazione sono preliminari per richiedere al ministero competente le somme destinate per realizzare i lavori di adeguamento antisismico degli edifici interessati.

"Per i servizi di progettazione - fanno sapere da Libero consorzio - del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento è previsto un importo a base di affidamento di 608.947,19, mentre per la progettazione degli interventi di adeguamento antisismico e impiantistico “Foderà” di Agrigento l’importo a base di affidamento previsto e di 115.411,56".