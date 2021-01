Associazione docenti Articolo 33, Faseli: "Siamo riusciti a portare nel nostro territorio questa realtà"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nuovo presidente per l’associazione docenti Articolo 33 che, ormai, opera ad Agrigento da quasi un anno, svolgendo attività di formazione diretta agli operatori della scuola. Una realtà dinamica e concreta che si avvale di docenti con elevato livello di preparazione e anni di esperienza nel campo della formazione.

Il neo presidente Giuseppe Faseli dichiara con orgoglio: “Grazie al direttivo ed all’impegno del coordinatore della Gilda, Simone Craparo, siamo riusciti a portare nel nostro territorio questa realtà, per fornire, anche nella nostra provincia, corsi per docenti di elevata qualità formativa nel rispetto di un agevole contributo, erogabile anche con la carta del docente”.

“La nostra Associazione – continua il Presidente – opera da anni in tutta Italia nel campo della formazione dei docenti ed è riconosciuta dal M.I.U.R. - Tutti i nostri corsi sono inseriti sul catalogo della piattaforma S.O.F.I.A.(Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti.), pertanto, possono essere utilizzati anche per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei docenti, previsto dalla Legge 107/2015”.

L’Associazione, inoltre, si occupa anche dei futuri docenti, tramite corsi di formazione mirati al superamento dei concorsi, che ormai sono banditi a cadenza regolare. Da poco, dopo l’ottimo risultato della prima edizione, è stato inserito nel nostro catalogo la seconda edizione del corso: “INSEGNARE NELLA SCUOLA DEL DOMANI.” Il corso avrà lo scopo di preparare i futuri docenti, sia per la prova preselettiva che per quella scritta. Si prevedono 16 incontri da tre ore ciascuno in modalità sincrona su piattaforma G-meet; saranno effettuati, inoltre, due laboratori di scrittura. Per un totale di 54 ore e 18 incontri.

Gli argomenti trattati saranno:

Legislazione: Ordinamenti, Costituzione, Autonomia Scolastica, Indicazioni Nazionali e Linee guida, PTOF, Rapporti con il Territorio, Norme per l’inclusione, Ruolo e funzione del docente;

Psicologia: Psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento, Teorie su Pensiero Creativo ed Intelligenza Emotiva;

Didattica: La Didattica per competenze, Strategie per una Didattica Inclusiva;

Pedagogia: Relazione educativa e gestione della classe;

Valutazione: Elementi per una corretta valutazione ed autovalutazione;

Inglese: Comprensione del testo e lettura di brani;

Logica e Comprensione del testo;

Il corso è stato organizzato in stretta collaborazione con il Sindacato Gilda degli Insegnanti di Agrigento, che ha fornito il proprio know-how e le proprie conoscenze. Il vicecoordinatore della Gilda di Agrigento Salvatore Nascè si dice soddisfatto della collaborazione tra Gilda ed Articolo 33 e sicuro che tale sodalizio riuscirà a favorire la formazione dei docenti agrigentini, per aiutarli ad affrontare le future sfide della scuola italiana.

Chiunque fosse interessato ai corsi proposti dall’Associazione Articolo 33 può inviare una mail all’indirizzo art33ag@libero.it o chiamare uno di questi numeri 3896176891–3200950621–3397483693–3913529439.