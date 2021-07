Assistenza agli studenti disabili: gli enti specializzati hanno tempo fino a domani per l'iscrizione al registro provinciale

La scadenza è valida anche per gli enti già iscritti negli anni passati che dovranno confermare o meno, sotto la propria responsabilità, il permanere dei requisiti. Il servizio è rivolto ai ragazzi che frequenteranno le scuole medie superiori della provincia per l'anno scolastico 2021/2022

Gli enti di assistenza specializzati hanno tempo fino a domani, 20 luglio, per iscriversi nel registro provinciale per gli studenti con disabilità grave che frequenteranno le scuole medie superiori della provincia per l'anno scolastico 2021/2022.

Tutte le informazioni incluse le modalità di presentazione dell'istanza, le caratteristiche del servizio da svolgere e tutta la modulistica necessaria, sono visionabili nel sito internet della Provincia: www.provincia.agrigento.it, nella pagina "Registro degli enti accreditati" del settore solidarietà sociale e nella Sezione "In evidenza" della home page e all'Albo pretorio.

Sempre entro il 20 luglio anche gli enti già iscritti negli anni passati dovranno confermare o meno, sotto la propria responsabilità, il permanere dei requisiti di iscrizione. Il tutto pena l'esclusione.

L'iscrizione al registro provinciale è subordinata al possesso dei requisiti di affidabilità professionale e tecnica degli enti richiedenti. I criteri di valutazione ai fini dell'iscrizione riguarderanno anche gli aspetti organizzativi gestionali e metodologici, nonché le garanzie offerte agli utenti ed il rispetto dei loro diritti.

L'aggiornamento del registro provinciale degli enti del terzo settore è necessario per rispettare il principio della non selettività nell'accreditamento aperto.

Negli anni passati sono stati raggiunti ottimi risultati grazie, anche, al coinvolgimento necessario delle scuole e per il gradimento espresso dalle famiglie degli studenti disabili.