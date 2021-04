Graduatoria del personale Ata, Pullara: "L'assessore Lagalla non perda più tempo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“L'Assessore Lagalla non perda altro tempo e proceda immediatamente alla nomina della commissione per espletare gli esami per i corsi di formazione professionale che necessitano per le graduatoria personale ATA. Non faccia perdere quest’altra occasione di possibile lavoro.”

Sono le parole del deputato regionale l'On. Carmelo Pullara Presidente e segretario politico organizzativo di "Onda".

Gli Enti di Formazione Professionale-scrive Pullara- hanno organizzato i corsi di formazione che permette ai frequentanti di aumentare il punteggio nella graduatoria del personale ATA. Già il mese scorso gli enti organizzatori hanno chiesto all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale la nomina della Commissione per espletare gli esami finali ma ad oggi è quasi tutto fermo e non si hanno notizie. Invito l'Assessore Lagalla ad attivarsi affinchè vengano nominate celermente le commissioni di esami dimodochè gli utenti possano completare l'iter per l'acquisizione dell'attestato. In questi giorni il Miur ha aperto la piattaforma per le iscrizioni nella graduatoria del personale ATA e quindi, a maggior motivo, occorre accelerare i tempi per non fare perdere questa possibile ulteriore occasione di lavoro”.