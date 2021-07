Istituto Anna Frank, i prodotti multimediali degli alunni saranno esposti nel museo virtuale "Emozioni in mostra"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Prodotti multimediali elaborati e assemblati insieme agli alunni per essere esposti in un museo virtuale intitolato “Emozioni in Mostra”.

É il risultato di un intero corso di aggiornamento che ha coinvolto tutti i docenti dell’I.C. Anna Frank di Agrigento nell’ottica di una nuova ed attenta rivalutazione della metodologia didattico-pedagogica che oggi la scuola si ritrova a dover innovare.

Il ciclo di formazione, che si è avvalso della preziosa collaborazione della dott.ssa Cinzia Amoroso (pedagogista, formatrice e dottore di ricerca) si è tenuto per un totale di 18 ore, ed è stato intitolato “Nuovi scenari didattico- educativi ed emergenze formative nell’epoca del coronavirus”.

L’attività di formazione è stata centrata sulle componenti psico-emotive e pedagogico-didattiche che gli alunni avevano già vissuto e stavano ancora vivendo, sulle nuove dimensioni intra- e inter-relazionali dei gruppi classe che, ormai da più di un anno, hanno fatto i conti con la discontinuità e il precariato scolastico e quotidiano.

Mediante il corso, i docenti sono stati formati a nuove capacità di sostegno emotivo, empowerment e confronto con innovative modalità ed esigenze formative, didattiche ed educative; nel farlo si sono messi dapprima in gioco loro stessi e poi hanno coinvolto i relativi alunni, realizzando insieme a loro dei prodotti multimediali.

L’iniziativa viene offerta come buona pratica positivamente sperimentata con i docenti e gli studenti dell’I.C. “Anna Frank”, al fine di incentivare attività simili che possano porsi l’obiettivo non solo di promuovere l’ascolto attivo, preventivo ed educativo nei confronti dei cambiamenti pedagogici-didattici odierni, ma anche di favorire una nuova dimensione di scuola e dell’essere docenti oggi, basata sulla padronanza persuasiva nella gestione delle emozioni, tra smart working, DAD, didattica frontale e emozioni anti-COVID.