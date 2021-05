Il Covid tra i banchi di scuola: ecco la situazione epidemiologica nell'Agrigentino

Il ministero dell’Istruzione ha tracciato, nuovamente, la situazione epidemiologica nelle scuole dell’Agrigentino. I dati sono aggiornati al 3 maggio 2021. L'obiettivo è quello di monitorare l'andamento della situazione da Covid 19. Continua inoltre la campagna di vaccinazione anti Coronavirus in Sicilia per il personale scolastico. Attualmente risultano essere stati vaccinati 75.0091 unità di personale scolastico: attualmente risultano positivi oltre 75mila persone.

I dati sono aggiornati al 3 maggio 2021. Il totale degli alunni positivi su 666, 583 rilevati sono di 3035. Il totale dei docenti positivi su 82,018 sono 358. Il personale Ata risultato positivo al Covid 19, su 21.005 test, sono 97.

"Nell’ultima colonna della tabella è stato calcolato il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi; tale rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi. In particolare più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni)".

"Dal raffronto con la prima settimana di rilevazione, l’incidenza è passata dallo 0,33% del 1° marzo all’attuale 0,44% per il personale docente e dallo 0,31% del 1° marzo all’attuale 0,46% per il personale Ata. In entrambi i casi si ha una diminuzione dell’incidenza rispetto alla settimana precedente. Si è passati infatti dallo 0,46% del 26 aprile all’attuale 0,44% per il personale docente e dallo 0,52% del 26 aprile all’attuale 0,46% per il personale Ata".

"Si precisa che i dati sono confrontabili in quanto per le settimane in cui si è svolta la rilevazione il riscontro delle scuole si è attestato in un range 93% - 98% rispetto al totale scuole della regione. Per quanto riguarda le scuole della provincia di Agrigento, si riporta di seguito la sintesi dei dati aggiornati alla data del 3 maggio 2021 sulla base delle risposte trasmesse dal 96% delle scuole".