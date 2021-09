Nuovo percorso di studi al liceo "Empedocle": potenziamento di Biologia con curvatura biomedica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si comunica che a partire dall’anno scolastico 2021-2022 il Liceo Classico e Musicale “Empedocle”, previa presentazione di apposita candidatura, è stato selezionato sul territorio nazionale per l’introduzione di un nuovo percorso di studi: il potenziamento di Biologia con curvatura biomedica. Il nuovo indirizzo, fortemente voluto dal Dirigente scolastico prof.ssa Marika Helga Gatto e dal Collegio dei Docenti, rappresenta un'opportunità formativa unica per tutti coloro che desiderano coniugare gli studi classici con aspirazioni e progettualità di tipo scientifico (nella fattispecie chimico-biologico e sanitario) e orientare le studentesse e gli studenti che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in tal senso. Il percorso sarà svolto in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Agrigento impegnati in apposita attività di docenza nell’Istituto; inoltre coniugherà un approccio prettamente teorico ad uno fortemente laboratoriale con lo svolgimento delle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) presso apposite strutture individuate dall’Ordine dei Medici nell’ottica di un’azione formativa sinergica ed efficace.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marika Helga Gatto