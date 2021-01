Orientamento e iscrizioni, ecco come il liceo Empedocle apre le porte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In questi giorni si stanno espletando le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico

2021-2022, e, pur nel perdurare dell’emergenza epidemiologica da Sars-Cov 2, il Liceo Classico e Musicale

Empedocle, ha definito e progettato una serie di azioni volte a rafforzare i legami con le scuole medie del

territorio in vista di un orientamento scolastico che sviluppi i talenti e la progettualità proprie di ciascuno

studente. Considerando al centro del processo di apprendimento l’unicità del soggetto che apprende ossia

l’alunno, la nostra Scuola desidera porsi come un ambiente di apprendimento aperto il cui compito precipuo

non è mai solo quello di trasmettere contenuti ma di educare a pensare attraverso conoscenze che si

strutturano in competenze, fornendo gli elementi per un’analisi critica e costruttiva della realtà.

Nello specifico le attività poste in essere dalla nostra Istituzione scolastica, sono di seguito elencate:

19 - 20 e 21 gennaio Scuola aperta a tutti (art. 34 della Costituzione) - incontri virtuali di presentazione

dell'offerta formativa dell’Istituto dalle ore 15.30 alle ore 18.30 al seguente link

https://www.gotomeet.me/scsturiale

Il link è presente anche sul sito della scuola www.liceoempedocle.edu.it e sulla pagina Fb dell'Istituto.

18 - 23 gennaio In aula con noi - partecipazione degli studenti delle scuole medie alle lezioni mattutine

previa prenotazione con la vicepresidenza o con la referente dell’orientamento al numero della scuola

0922-20335.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Marika Helga Gatto