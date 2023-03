Adeguamento antisismico, aggiudicato l’appalto per i lavori alla scuola “Calcutta” di Cammarata

Aggiudicato l'appalto per i lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale dell’istituto scolastico “Madre Teresa di Calcutta” di Cammarata.

Lo ha stabilito, con determina dirigenziale, il settore edilizia scolastica. Si tratta di lavori progettati dallo staff tecnico del Libero consorzio comunale di Agrigento per i quali era stato ottenuto un finanziamento con risorse del piano “Next Generation EU”.

L'appalto, gestito integralmente in modalità telematica (con 51 offerte tramite la piattaforma telematica Maggioli), è stato aggiudicato all'impresa Elcal Srl di Favara che ha offerto il maggior ribasso del 30,885% per un importo netto di 1.015.588,98 euro a cui vanno aggiunti 77.571,82 euro per oneri di sicurezza (importo contrattuale complessivo di 1.093.160,80 più Iva).

A breve la stipula del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria che consentirà di avviare il cantiere.