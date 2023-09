Stop agli sgarri estivi: ecco il "carrello" della spesa d'autunno

Tutti pronti ad archiviare gli sgarri dell'estate? Da settembre in poi si comincia a fare sul serio. Stop ai gelati zuccherini, ma anche agli eccessi a tavola. Cosa mangiare in autunno? Il carrello della spesa è vario, ma anche altrettanto gustoso. Si comincia con la frutta di stagione e riecco le tanto amate arance, ricche di vitamina C. Non solo, a settembre via con: fichi, banane. mele, mirtilli, pesche e pistacchi. Ottobre invece porta con se anche le castagne ed i cedri.

Le verdure che non devono mancare in frigorifero sono la zucca, i carciofi, ma anche i broccoli, cavoli e spinaci. Sono questi i principali sapori d'autunno, non solo ma possiamo trovare anche il sedano, la rapa e gli spinaci.

Secondo quanto fanno sapere i principali nutrizionisti, seguire la stagionalità di frutta e verdura è importante per le principali funzioni della nostra alimentazione, ed aiuta il nostro metabolismo, aumentando di fatto le nostre difese immunitarie in vista del grande freddo.

Esaminiamo le proprietà della verdura di stagione: