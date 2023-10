Settimana mondiale dell’allattamento al seno, open day sulle buone pratiche nei consultori Asp

Anche quest'anno l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento celebra la settimana mondiale dell'allattamento. Per l’occasione, domani, dalle 9 alle 13, i consultori familiari Asp e i privati convenzionati offriranno consulenza ad accesso libero, individuale o di coppia, sui benefici dell’allattamento al seno per mamma e bambino, sugli aspetti che facilitano un buon avvio e una adeguata prosecuzione nel tempo della pratica e sulle possibili problematiche più frequenti.

I benefici dell'allattamento esclusivo sul corretto sviluppo del bambino e sulla prevenzione di numerose malattie sono stati, già da diverso tempo, riconosciuti dall'organizzazione mondiale della sanità che considera universalmente l'allattamento uno degli obiettivi prioritari di salute pubblica. Per assicurare, fin dalla nascita, le condizioni ideali di benessere gli esperti raccomandano l’allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi di vita, seguito da un allattamento al seno complementare fino ai due anni e oltre.

La settimana mondiale dell'allattamento 2023 pone una specifica attenzione sulla necessità di supportare l’allattamento presso tutti i luoghi di lavoro sostenendo i diritti essenziali della maternità, poiché i dati dimostrano che i tassi di allattamento calano significativamente per le donne che tornano al lavoro. Gli operatori dei consultori pubblici e privati convenzionati della rete aziendale, nella loro quotidiana operatività, incentivano e sostengono l'allattamento al seno quale azione prioritaria per il benessere della coppia mamma-bambino.