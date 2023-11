Carcinoma Prostatico, novità diagnostiche e terapeutiche: convegno ad Agrigento

Carcinoma prostatico uno dei tumori più frequenti nella popolazione maschile dei paesi occidentali: convegno ad Agrigento per discutere di novità diagnostiche e terapeutiche.

Appuntamento sabato 18 novembre allo "Spazio Temenos" di via Battisti. Responsabile scientifico del convegno è Antonino Savarino, direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Alla base di questo fenomeno, più che la presenza di fattori di rischio, c’è la maggiore probabilità di diagnosticare il tumore attraverso uno screening precoce, come il dosaggio del PSA, l’ecografia e la biopsia prostatica sotto guida ecografica e la risonanza magnetica multiparametrica.

In Italia il carcinoma prostatico, pur trovandosi al primo posto per incidenza occupa il terzo posto nella scala della mortalità, con 7.696 decessi all’anno, che nella quasi totalità dei casi riguardando maschi al di sopra dei 70 anni. Si tratta comunque di una causa di morte in costante, moderata, diminuzione.

Il trattamento del carcinoma della prostata si propone obiettivi diversi, a seconda dell’estensione anatomica e dell’aggressività della malattia, ma anche delle attese del paziente e della sua speranza di vita associata alla presenza di comorbidità che possono rappresentare un rischio di morte superiore a quello rappresentato dalla stessa neoplasia prostatica.