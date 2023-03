Oggi è la giornata mondiale del sonno: ecco i consigli per un riposo migliore

Per gli scaramantici, oggi venerdì 17, è una giornata da evitare. Per i bene informati, invece, oggi è la giornata mondiale del sonno. Dormire bene rigenera corpo e mente, eppure - secondo la scienza - le nostre notti sono spesso disturbate. A livello fisiologico, il sonno a onde lente è caratterizzato anche dal calo nella produzione di ormoni dello stress, come il cortisolo. La giornata mondiale del sonno cade il 17 marzo, ovvero il venerdì prima dell'equinozio di primavera. I dati diffusi in occasione della Giornata mondiale del sonno sono chiarissimi. La salute del 30-45% della popolazione mondiale è minacciata dalla scarsità di ore di riposo. In Italia, secondo l’associazione Italiana di Medicina del Sonno, soffrono di insonnia circa 13,4 milioni di italiani adulti. E il 60% sono donne.

Esiste il sonno ideale? Secondo gli studiosi si. Il sonno ideale ha tre caratteristiche: durata (7-8 ore per gli adulti), intensità/profondità e continuità. E non deve avere interruzioni. Quanto all’orario ideale per andare a dormire, è tra le 22 e le 23: se il sonno inizia o prima o dopo, infatti, il rischio cardiovascolare sale.

Ecco i cinque consigli per dormire bene:

Cerca di rispettare le fasi del giorno e della notte.

Evita cibi pesanti poco prima di andare a dormire. E' sonsigoliata, infatti, l'assunzione di cibi grassi e pesanti nelle ore serali, poiché sono di difficile digestione e potrebbero rendere irrequieto il vostro sonno

Elimina lo stress - soprattutto prima di dormire - e scarica la tensione.

Sport si, sempre ma attenzione alla sera. Un'attività fisica intensa può stimolare il sistema nervoso e aumentare eccessivamente la frequenza cardiaca, rendendo difficile addormentarsi.

Niente cellulare prima di dormire. Sonno ristoratore garantito, se si bandisce dalla camera da letto tutta la tecnologia con schermi retroilluminati, quindi tablet, computer, smartphone, iPhone e simili. No anche ad apparecchi TV e videogiochi.

Per la giornata mondiale del sonno 2023, la Società italiana di medicina del sonno ha istituito la maratona del sonno, un webinar unico, nel quale tutti i principali esperti italiani della Medicina del Sonno faranno una staffetta dalle 8 del mattino alle 20.30 della sera, con relazioni di 30 minuti, presentando al pubblico un quadro articolato delle conoscenze sui disturbi del sonno.