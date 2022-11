Esaurimento nervoso da stress lavorativo, vediamo come superare il Burnout

Lavorare troppo al computer non fa bene e in questo caso lo smart working non aiuta generando effetti collaterali dal punto di vista psicologico. Tra questi c'è il burnout, ovvero l’esaurimento nervoso causato da un eccessivo stress lavorativo. Di questo disturbo ne soffre il 69% dei lavoratori. Vediamo di cosa si tratta e quali sono i rimedi e per combatterlo.

Burnout, cos’è?

E’ un esaurimento nervoso da stress lavorativo . Il termine burnout è stato inserito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella lista dell’International Classification of Diseases (Icd), definendolo come una sindrome conseguente allo stress cronico mal gestito e uno dei fattori che influenzano lo stato di salute o che portano al contatto con i servizi sanitari.

Il burnout da smartworking

Alla base del burnout da smartworking ci sono due fattori incidenti: l’incapacità o l’impossibilità di disconnettersi dal lavoro; l’incapacità o l’impossibilità di avere orari precisi di attività lavorativa, come in ufficio. Secondo alcune ricerche recenti, infatti, la giornata lavorativa in smart working dura in media da 1 a 3 ore in più, si fanno più riunioni, anche se in modalità virtuale, e si tende ad essere reperibili anche al di fuori dall’orario di lavoro, rispondendo al telefono o inviando mail.I sintomi di burnout da smart workin sono: livelli di energia bassi e sensazione di sfinimento, disimpegno nei confronti del proprio lavoro e autoefficacia professionale ridotta sono i sintomi del disturbo.

I rimedi

Per fronteggiare i casi di esaurimento nervoso da smart working basta fare esercizio fisico.In un nuovo studio, Reebok ha analizzato diversi tipi di allenamento che si possono effettuare da casa.

1.Lo yoga aiuta a ridurre lo stress attraverso la meditazione, i movimenti e le posizioni stazionarie e le tecniche di respirazione. Focalizzarsi sul proprio respiro, infatti, aiuta a combattere lo stress nella vita di tutti i giorni e comporta benefici sia fisici che psicologici.

2.Camminare diminuisce i livelli di stress e migliora l’umore.



3. Ballare migliora umore e combatte lo stress, anche farlo in casa è salutare.

4.Fare boxing coniuga concentrazione e riduce lo stress consentendo di staccare con il mondo esterno.



5. Pilates. Praticarlo aiuta a migliorare postura, equilibrio e mobilità muscolare, fa miracoli per l’umore.